«نصر»: تهيئة المناخ لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الاجتماعي

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن وزارة الاستثمار تحركت بشكل سريع وفعال على أرض الواقع من خلال إصدار قانون الاستثمار، وتعديل جذري لقانون الشركات، لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليس في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، بل وتحفيزهم للقيام بدورهم الاجتماعي.



جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي"، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أنه كان هناك حرص علي وضع نص صراحة في قانون الاستثمار يؤكد علي بند يوضح المسئولية المجتمعية، وفقا للمعايير الدولية، قائلة "نحن كحكومة لن نستطيع أن نفعل شيئ بدون شراكة مع القطاع الخاص".



ولفتت إلي أن حجم تأسيس الشركات ارتفع بنسبة 77% خلال الفترة الماضية، كما ارتفع حجم الاستثمار المباشر، مضيفة أن هناك حوافز تقدمها الدولة لدعم الشركات، ومساعدتها في القيام بدورها المجتمعي، كما أن الدولة تحرص علي منح حوافز لمحافظات الصعيد وسيناء.



ودعت الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، للمشاركة في المبادرة المقرر لها 30 يونيو المقبل والتي تتبناها وزارة الاستثمار لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم المسئولية المجتمعية.