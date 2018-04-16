اليوم الثاني.. «الغذاء والدواء» يناقش التجارب الناجحة

انتهت منذ قليل الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي للغذاء والدواء المنعقد فى شرم الشيخ، والتى استعرضت تجارب الدول العربية والأجنبية.



وزعرض الدكتور عبد الله الضبيب المدير التنفيذي للتسجيل والتراخيص بهيئة الغذاء والدواء بالسعودية، تجربة هيئة الغذاء والدواء السعودية "نظام رقابى للأجهزة والمنتجات الطبية".



كما ناقش جيسس رودا مدير قطاع الشئون التنظيمية الدولية فى تجمع المصنعين الأوروبيين تغييرات النظام الأوروبي للأجهزة والمنتجات الطبية، وناقشت ميريام بوليس نائب مدير إدارة تسجيل المستلزمات الطبية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة المصرية، الإطار التنظيمي للمستلزمات الطبية فى مصر.



وناقش الدكتور أسامة أحمد عبدالعال مشرف عمليات تسجيل الأجهزة الطبية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالسعودية التسجيل المركزي للأجهزة والمستلزمات الطبية فى مجس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.



وناقشت الدكتورة فايزة الزدجالى مدير دائرة الرقابة على الأجهزة واللوازم الطبية بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بعمان، الاعتراف المتبادل والاعتمادية بين الجهات الرقابية كحل لتجاوز تحدي الموارد.