الخارجية الأوكرانية تحث روسيا على وقف العدوان في دونباس

حثت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، روسيا، على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها في منطقة دونباس.



وذكرت وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، ماريانا بيتسا، نشرت تغريدة على «تويتر»، كتبت فيها: «في إطار عدوان روسيا المستمر في دونباس، رصدنا 59 هجوما، أسفرت عن إصابة جنديين أثناء الهجمات.. وندعو روسيا إلى الالتزام بالقانون الدولي».



يشار إلى أن مسلحين تدعمهم روسيا شنوا 59 هجوما على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب في دونباس، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة جنديين أثناء العمليات القتالية.