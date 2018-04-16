«القاضي»: القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالأهداف المجتمعية

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المسئولية المجتمعية تتطلب التعاون بين كافة أطياف المجتمع لصناعة خدمات ترقى بالدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر حريصة على الاهتمام بالأهداف المجتمعية.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي"، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن التنمية لن تحدث إلا بالتعاون بين كافة أطراف المجتمع، موضحا أن تمتع كل مصري بتأمين اجتماعي أمر ضروري، مشيرا إلى مساهمة قطاع الاتصالات في شهادات أمان لدورها في المسئولية المجتمعية.



وأوضح أن قطاع الاتصالات والشركات بالتعاون مع القطاع المدني تقدم خدمات كثيرة في القطاع المجتمعي مثل المشاركة في الجزء التعليمي، مؤكدا أن المسئولية المجتمعية لا تنحصر في وسائل العطف ولكن هي بناء للمجتمع وتحقيق أهداف الدولة.