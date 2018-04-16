القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:09 ص

الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لتوفير السلع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هيام النحاس
dostor.org/2130536

شدد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى تكليفاته للوزارات المعنية عن توفير وتأمين السلع بمتابعة حالة الأسواق بشكل دوري.

كما وجه بتشكيل غرف عمليات بوزارة التموين والمحافظات لاستقبال شكاوى المواطنين حول نقص السلع والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين عن ارتفاع الأسعار او احتكار السلع الأساسية، ومتابعة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز خاصة اعتبارا من أول مايو وحتى نهاية شهر رمضان ضمانا لتوافرها.

وطالب الوزارات بتفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما وجه إسماعيل بالتنسيق بين الوزارات لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

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