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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:08 ص

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالمنصورة

ضبط تشكيل عصابي تخصص
عمرو المزيدي
dostor.org/2130533

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط قضية اتجار فى الأسلحة النارية، والمواد والأقراص المخدرة، ضبط خلالهما «2 قطعة سلاح نارى، و65 طربة لمخدر الحشيش، وألف قرص مخدر».

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط إحدى التشكيلات العصابية المتخصصة فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد، والأقراص المخدرة بنطاق محافظة الدقهلية، ضم كلًا من: «محمود. ع. م»، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، و«محمد. ع. م»، عاطل، ومقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهمين فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لضبهما بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و15 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3 كيلوجرامات، و1000 قرص مخدر، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، ودراجة نارية دون لوحات.

بمواجهتهما أمام اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية، والأقراص، والمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.

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