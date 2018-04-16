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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:08 ص

«قابيل»: 69% زيادة فى الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل
دعاء أبو العزم
dostor.org/2130531

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الصادرات السلعية المصرية لأسواق دولة جنوب أفريقيا حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 69 % إذ بلغت قيمتها نحو 99 مليون دولار مقارنة بنحو 58.5 مليون دولار خلال عام 2016، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من جنوب أفريقيا شهدت العام الماضي انخفاضا ملحوظا بمعدل 14% إذ بلغت 181 مليون دولار مقارنة بنحو 210 ملايين دولار خلال عام 2016.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير بشأن تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا خلال عام 2017.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطور والنمو في معدلات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية خصوصًا في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الشهر الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأوضح "قابيل" أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد العام الماضي تطورا ملموسا إذ ارتفع ليبلغ 315 مليون دولار مقارنةً بـ268 مليون دولار خلال عام 2016 محققا نسبة زيادة بلغت 17.5%، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري بين البلدين انخفض العام الماضي إلى 46.5 مليون دولار مقابل 150.8 مليون دولار خلال عام 2016.

من جانبه، قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن تطور حركة الصادرات والواردات المصرية لسوق جنوب أفريقيا تأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري في بريتوريا لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة المقامة في جنوب أفريقيا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية.

وأشار "عنتر" إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة لسوق جنوب أفريقيا خلال العام الماضي تتضمن الخيوط غير المنسوجة، والبوليمرات من المواد اللاصقة، وكربونات الكالسيوم، والعنب الطازج، لافتا إلى أن أهم بنود الواردات المصرية من جنوب أفريقيا التي سجلت انخفاضا خلال عام 2017 تتمثل في الفحم، وقطع الغيار والاكسسوارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة نقل الصور والبيانات، واللحوم المجمدة.

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