«نصر»: تنفيذ 3 مشروعات مياه وصرف صحى بمطروح بتكلفة مليارى جنيه

كشف المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بمرسى مطروح، عن وجود 3 مشروعات صرف صحي ومياه شرب، يجري تنفيذها، أولها مشروع صرف صحي متكامل بمدينة الحمام بطاقة 15 ألف متر مكعب يوم، بنظام المعالجة الثنائية بتكلفة 280 مليون جنيه تنفذها الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، ومن المنتظر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.



وقال "نصر" في تصريح لـ"الدستور"، إن هناك مشروع صرف صحي متكامل بمدينة الضبعة بطاقة 14 ألف متر مكعب يوم، وبتكلفة 600 مليون جنيه ومقرر الانتهاء منها في سبتمبر 2018، مشيرا إلى وجود حل عاجل وجاهز لإدخال الخدمة فور تشغيل المشروع بالضبعة الجديدة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي بمدينة سيوة خلال 30 يونيو 2019 بطاقة 15 ألف كتر مكعب يوم وبتكلفة 134 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه بالضبعة بطاقة 40 ألف قابلة للتوسع حتى 80 ألف متر مكعب يوم، باستثمارات 980 مليون جنيه.