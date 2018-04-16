القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:05 ص

«نصر»: تنفيذ 3 مشروعات مياه وصرف صحى بمطروح بتكلفة مليارى جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسن كامل - دعاء أبو العزم
dostor.org/2130527

كشف المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بمرسى مطروح، عن وجود 3 مشروعات صرف صحي ومياه شرب، يجري تنفيذها، أولها مشروع صرف صحي متكامل بمدينة الحمام بطاقة 15 ألف متر مكعب يوم، بنظام المعالجة الثنائية بتكلفة 280 مليون جنيه تنفذها الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، ومن المنتظر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وقال "نصر" في تصريح لـ"الدستور"، إن هناك مشروع صرف صحي متكامل بمدينة الضبعة بطاقة 14 ألف متر مكعب يوم، وبتكلفة 600 مليون جنيه ومقرر الانتهاء منها في سبتمبر 2018، مشيرا إلى وجود حل عاجل وجاهز لإدخال الخدمة فور تشغيل المشروع بالضبعة الجديدة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي بمدينة سيوة خلال 30 يونيو 2019 بطاقة 15 ألف كتر مكعب يوم وبتكلفة 134 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه بالضبعة بطاقة 40 ألف قابلة للتوسع حتى 80 ألف متر مكعب يوم، باستثمارات 980 مليون جنيه.

الآن

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

توقف حركة المرور بطريق «الواحات الصحراوى» بعد تصادم سيارتين

الجيش الليبى: «نسقنا مع مصر فى عملية درنة العسكرية»

اليوم.. «العمل الدولية» تنظم المؤتمر الـ4 للمسئولية المجتمعية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

استمرار أعمال رفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر

«لو هتزيني حديقة بيتك».. اختاري الديكور المناسب

«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الغربية يكرم رؤساء المدن خلال احتفالية يوم اليتيم

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

غدًا.. افتتاح أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية

جامعة بدر تكرم هشام الجخ فى اليوم الثالث للمهرجان السنوي

الجامعة الألمانية تستقبل ممثلي مصر في مسابقة الروبوتات العالمية

حلمي أبو العيش أول مصري يفوز بلقب بطل الأمم المتحدة في مواجهة التغير المناخي

أحمد جمال يشارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة عين شمس

الأمصار

بالأسماء| الاحتلال يعتقل 36 فلسطينيا بينهم سيدة

استقرار أسعار الذهب

أبرز عناوين الصحف السودانية اليوم الاثنين

الخارجية الروسية: لن نماطل في الرد على العقوبات الأمريكية بشأن سوريا

شلل في أمريكا بسبب العواصف الثلجية

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمى لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك