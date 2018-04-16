التصريح بدفن جثة عامل انتحر بسبب «تعنيف والده» بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل لقيامة بالانتحار، بسبب تعنيف والده له لسوء سلوكه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.



تلقي اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوصول ي.أ.م.، ١٨ سنة، عامل، لمستشفى العامرية العام مصابًا بسحجات حول الرقبة، ومتوفيًا.



بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق والد المتوفى م. م. ا، ٣٤ سنة، موظف، وقرر قيام نجل شقيقه بالانتحار شنقًا مستخدمًا سلكًا كهربائيًا يتدلي من سقف حجرة نومه علي إثر قيام والده بتعنيفه، وأخذ هاتفه المحمول لسوء سلوكه، فقام بإنزاله بمساعدة والده، ونقله للمستشفي وتبين وفاته.



وبسؤال والده ا. م. ا، ٤٣ سنة، سائق، أيد ما جاء بالفحص والمعاينة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.