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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:05 ص

تسجيل 1.634 مليون عامل غير منتظم بالقوى العاملة خلال 41 يومًا

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2130525

كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى مليون و634 ألفا و217 عاملا على مدى 41 يوما من بدء التسجيل في أول مارس وحتى أخر أبريل 2018.

وجاء ذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وقال "سعفان": إن يجري حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وشدد على اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة من العمال بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لها.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه مديري مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة "أمان" لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.

يذكر أن وزارة القوي العاملة قد مدت فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية إبريل - بدلا من نهاية مارس الماضي من خلال حملة "حماية" لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.

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