«السويدي»: نجاح المسئولية المجتمعية يتطلب تعاون 3 أطراف

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن نجاح المسئولية المجتمعية في تحقيق أهدافها لابد فيها من تعاون 3 أطراف هي البرلمان، والحكومة، والمجتمع المدني.



جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي"، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح أن اتحاد الصناعات تبني خلال الفترة الماضية مشروع شغلك في قريتك والحكومة ساعدت كثيرا في منح التراخيص بعدما كان الأمر يمثل صعوبة لحصول تراخيص صناعية داخل القرى.



وطالب بضرورة تخلص الحكومة من التخوفات والتيسير في إنشاء تلك المشروعات لرفع مستوى القرى، والمواطنين، ولابد من تقليل المعوقات والإجراءات الطويلة، مؤكدا أن البرلمان علي استعداد لتعديل أي قانون بما يسهم في تيسير الإجراءات.



وأشار إلى أن هناك 170 قرية بها حرف ستندثر إذا لم نمد إليها يد العون، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل إنشاء شغلك في قريتك في كل قري مصر.