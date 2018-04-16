«الإحصاء»: تراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.4 مليون شخص
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد المتعطلين إلى 3،468 مليون عام 2017، مقابل 3.603 مليون متعطل عام 2016، بانخفاض قدرة 135 ألف متعطل بنسبة 3.7%.
وأظهرت بيانات الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2017، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) بلغ 24.8٪من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 20% وبين الشباب الإناث 36.5% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017.
وبلغ معدل البطالة في الحضر 14،5% مقابل 9،8% في الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل بصورة أكثر فى الريف، فيما بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 9،9% وبين ذكور الريف 7.1%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 28،7% مقابل 18.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية فى الريف.
سجلت أعلى معدلات للبطالة في محافظة السويس حيث بلغ المعدل 22،3% يليها محافظة البحر الأحمر 18.5% وسجلت أقل معدلات بطالة فى محافظة المنوفية بمعدل 6،9% من إجمالي قوة العمل بالمحافظة.
وقدر الجهاز حجم قوة العمل بنحو 29.474 مليون فرد عام 2017، مقابل 28.934 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها 540 ألف فرد، بنسبة 1،9%.
وبلغ حجم قوة العمل من الذكور 22،473 مليون فرد عام 2017، مقابل 21،934 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها 539 ألف فرد، بنسبة 2،5%.
كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 01 7،0 مليون فرد عام 2017، مقابل 7،000 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها واحد ألف فرد، بنسبة 0،01%.