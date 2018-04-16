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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:01 ص

«الإحصاء»: تراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.4 مليون شخص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2130518

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد المتعطلين إلى 3،468 مليون عام 2017، مقابل 3.603 مليون متعطل عام 2016، بانخفاض قدرة 135 ألف متعطل بنسبة 3.7%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2017، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) بلغ 24.8٪من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 20% وبين الشباب الإناث 36.5% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2017.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 14،5% مقابل 9،8% في الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل بصورة أكثر فى الريف، فيما بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 9،9% وبين ذكور الريف 7.1%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 28،7% مقابل 18.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية فى الريف.

سجلت أعلى معدلات للبطالة في محافظة السويس حيث بلغ المعدل 22،3% يليها محافظة البحر الأحمر 18.5% وسجلت أقل معدلات بطالة فى محافظة المنوفية بمعدل 6،9% من إجمالي قوة العمل بالمحافظة.

وقدر الجهاز حجم قوة العمل بنحو 29.474 مليون فرد عام 2017، مقابل 28.934 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها 540 ألف فرد، بنسبة 1،9%.

وبلغ حجم قوة العمل من الذكور 22،473 مليون فرد عام 2017، مقابل 21،934 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها 539 ألف فرد، بنسبة 2،5%.

كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 01 7،0 مليون فرد عام 2017، مقابل 7،000 مليون فرد عام 2016، بزيادة قدرها واحد ألف فرد، بنسبة 0،01%.

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