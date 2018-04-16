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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:00 ص

موسكو تبحث مع مجموعة العشرين و«بريكس» إساءة استخدام واشنطن للدولار

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
أ ش أ
dostor.org/2130515

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تبحث حاليا مع الشركاء في مجموعة العشرين و"بريكس" قضية إساءة استخدام واشنطن لوضع الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية.

وقال ريابكوف، اليوم الاثنين: "نحن نناقش مع الزملاء في بريكس ومجموعة العشرين قضية عمل الأسواق العالمية في ظل ظروف التوسع المطلق للعقوبات الأميركية في جميع الاتجاهات، وبحق العديد من البلدان".

وأضاف: "نحن نبحث هذا الموضوع كذلك على أساس ثنائي مع العديد من البلدان الأخرى".

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