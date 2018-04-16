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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:00 ص

المترو: 24 قطارًا مكيفًا بالخطين الأول والثاني

المهندس على الفضالى
المهندس على الفضالى
علا غزال
dostor.org/2130514

أكد المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، أن المترو يستعد بشكل مناسب لدخول فصل الصيف، عن طريق ضبط منظومات التهوية بالمحطات النفقية والقطارات بالخطوط الثلاثة، نظرا لأن شركة المترو لديها 20 قطارا مكيفا بالخط الأول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وجميع قطارات الخط الثالث مكيفة.

وأكد المهندس خالد صبرة، أن هناك فرق صيانة منتشرة بطول الخطوط الثلاثة؛ لسرعة تلافى الأعطال فور حدوثها، موضحا توافر قطع الغيار بجميع ورش الصيانة.

وأضاف أن هناك خطة كاملة مع وجود طاقم من الصيانة للتأكد من وجود التهوية داخل المحطات والقطارات، مؤكدا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة، مشيدًا بأداء المهندسين والفنيين بالإدارات والأقسام المختلفة بالصيانة والطوارئ.

جاء ذلك خلال حملة تفقدية للمهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو، والمهندس سامي عبدالتواب، مساعد رئيس الشركة للتشغيل، والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الميكانيكية والكهربائية، والمهندس محمد أبوالعلا مساعد رئيس الشركة لخدمات الدعم، والمهندس زينهم محمد عبدالرحمن مدير عام التبريد والتكييف بالخطوط الثلاثة.

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