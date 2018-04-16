القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 10:59 ص

«السعيد»: الجمتع المدنى هو المثلث الذهبى للتنمية الصناعية

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
هويدا سعيد
dostor.org/2130513

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تحرص على ترسيخ وضع خطط المسئولية المجتمعية كفكر أساسي في القطاع الخاص، فالجمتع المدني هو المثلث الذهبي للتنمية الصناعية، التي تحرص الدولة على وجوده في كل خطط مصر قصيرة أو طويلة المدى.

وأضافت "السعيد"، حققنا قفزة في معدلات النمو أكثر من ٥% ونستهدف العام المقبل أكثر من 10% ونستهدف مضاعفة النمو في خطة متوسطة المدى، لأن هناك زيادة سكانية 2% سنويا، لافتة إلى أن هدف خطط التنمية هو توفير عيشة كريمة للمواطن، وفرص عمل حقيقية.

وتابعت، خلال كلمتها بموتمر بالمسئولية الاجتماعية، لدينا شبكة من المسئولية المجتمعية هو النهوض بالتعليم من خلال مبادرات لتدريب الطلبة وأساتذة الجامعة، بالإضافة إلى مبادرات في قرى محافظات مصر أولها أخميم في الصعيد، ومبادرات خاصة بالمرأة من خلال الحرف اليدوية، فدور المرأة مهم في التنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن المسئولية المجتمعية أصبحت فكرا مؤسسيا وليس عملا خيريا، التي تتوقف عليها سمعة المؤسسة، بالإضافة إلى رفع قيمة الأسهم للشركات المدرجة بالبورصة حسب مشاركتها بالمسئولية المجتمعية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 4 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 4 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

الآن

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

توقف حركة المرور بطريق «الواحات الصحراوى» بعد تصادم سيارتين

الجيش الليبى: «نسقنا مع مصر فى عملية درنة العسكرية»

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

استمرار أعمال رفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر

«لو هتزيني حديقة بيتك».. اختاري الديكور المناسب

«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الغربية يكرم رؤساء المدن خلال احتفالية يوم اليتيم

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع العمل بكليات فرع طنطا

غدًا.. افتتاح أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية

جامعة بدر تكرم هشام الجخ فى اليوم الثالث للمهرجان السنوي

الجامعة الألمانية تستقبل ممثلي مصر في مسابقة الروبوتات العالمية

حلمي أبو العيش أول مصري يفوز بلقب بطل الأمم المتحدة في مواجهة التغير المناخي

الأمصار

البيت الأبيض: ترامب يريد الانسحاب من سوريا في أقرب وقت

بالأسماء| الاحتلال يعتقل 36 فلسطينيا بينهم سيدة

استقرار أسعار الذهب

أبرز عناوين الصحف السودانية اليوم الاثنين

الخارجية الروسية: لن نماطل في الرد على العقوبات الأمريكية بشأن سوريا

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمى لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك