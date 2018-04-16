«السعيد»: الجمتع المدنى هو المثلث الذهبى للتنمية الصناعية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تحرص على ترسيخ وضع خطط المسئولية المجتمعية كفكر أساسي في القطاع الخاص، فالجمتع المدني هو المثلث الذهبي للتنمية الصناعية، التي تحرص الدولة على وجوده في كل خطط مصر قصيرة أو طويلة المدى.



وأضافت "السعيد"، حققنا قفزة في معدلات النمو أكثر من ٥% ونستهدف العام المقبل أكثر من 10% ونستهدف مضاعفة النمو في خطة متوسطة المدى، لأن هناك زيادة سكانية 2% سنويا، لافتة إلى أن هدف خطط التنمية هو توفير عيشة كريمة للمواطن، وفرص عمل حقيقية.



وتابعت، خلال كلمتها بموتمر بالمسئولية الاجتماعية، لدينا شبكة من المسئولية المجتمعية هو النهوض بالتعليم من خلال مبادرات لتدريب الطلبة وأساتذة الجامعة، بالإضافة إلى مبادرات في قرى محافظات مصر أولها أخميم في الصعيد، ومبادرات خاصة بالمرأة من خلال الحرف اليدوية، فدور المرأة مهم في التنمية المجتمعية.



وأشارت إلى أن المسئولية المجتمعية أصبحت فكرا مؤسسيا وليس عملا خيريا، التي تتوقف عليها سمعة المؤسسة، بالإضافة إلى رفع قيمة الأسهم للشركات المدرجة بالبورصة حسب مشاركتها بالمسئولية المجتمعية.