ضبط متهم في وقائع تهريب الشباب للخارج بطرق غير مشروعة بعين شمس

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بالتورط فى إرتكاب وقائع الهجرة غير الشرعية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء أحمد عمر، مساعد أول وزير الداخلية، قيام "عبد الملاك.ث. ع"، 55 سنه، صاحب محل، سبق ضبطه وإتهامه فى العديد من القضايا، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تهريب الشباب إلى الدول العربية، والأوروبية بطرق غير شرعية، وأنه يحتفظ بمسكنه بالعديد من المستندات التى تؤكد مزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور، وبحوزته جواز سفر مصرى باسم أحد الأشخاص، كمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر مصرية، وبطاقات تحقيق الشخصية، وشهادات ميلاد، وشهادات دراسية لأشخاص مختلفين، ومبلغ مالى.



بمواجهته أقر بقيامه بالإشتراك مع أحد الأشخاص "محدد وجارى ضبطه"، بمزاولة نشاط تهريب الشباب إلى الدول العربية، والأوروبية بطريقة غير مشروعة، وبتطوير مناقشته إعترف بسابقة تورطه فى واقعة تسفير عدد من الأشخاص بطريقة غير شرعية، أواخر شهر أغسطس 2016 وإختفائهم عقب ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.