ضبط هارب من حكم بالمؤبد في البحيرة

تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط "مجدي ع. ع."، 34 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، والمحكوم عليه في لقضية قسم غرب النوبارية "مخدرات"، بالسجن المؤبد.



وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.