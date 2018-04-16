وزير الخارجية البريطاني: الحرب السورية ستستمر

صرح وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون بأن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيماوية.



وأضاف جونسون فى تصريحات صحفية عقب وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم "من المهم جدا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام"، وفقا لرويترز.



وتابع "للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس، لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية".

