ضبط شخص بحوزته 200 جنيه «مزورة» بمحطة سكك حديد القاهرة

تمكن قسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة السكة الحديد من ضبط "ا ع ي"، 26 سنة، عاطل، عقب الاشتباه به حال تواجده برصيف رقم 11 بمحطة سكك حديد القاهرة، وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على ورقة مالية فئة المائتي جنيه تحمل رقم ( 7345822 ي 110) تختلف في ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة".



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للورقة المالية وأنها كانت ضمن مبلغ بحوزته ولا يعلم أنها مزورة.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وجارٍ إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شبرا لقيده وعرضه على النيابة.