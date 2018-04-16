استمرار أعمال رفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر

واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، حملاته لرفع كفاءة شوارع أبو الجود، ومدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحي، والدوشى سيد أحمد نائب رئيس الحي، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضى أحمد مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية.



وأعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتجريف ورفع كافة الرتش الموجود على جانبي الطريق بشارع مدرسة الصنايع، ومواصلة إزالة أعتاب وسلالم بشارع أبو الجود الرئيسي مع تعديل تركيب البلدورات الجديدة بالشارع والمخالفة لخط التنظيم، وتم محازاتها بخط التنظيم الجديد 80 سم من الحائط، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، لتنفيذ العمل بأقصى سرعة ممكنة.



وأوضح أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.