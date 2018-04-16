السفير الإسرائيلى الجديد لدى الأردن يبدأ عمله اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء عمل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن، أمير فايسبرود، اليوم الإثنين، وذلك بعد إغلاقها على خلفية قيام حارس أمن السفارة بقتل مواطنين أردنيين اثنين في يوليو الماضي.



وقال "نتنياهو" في بيان صحفى "السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن السيد أمير فايسبرود وصل قبل قليل إلى عمان ويبدأ اليوم عمله في السفارة مبارك له وبالتوفيق".



وتم تعيين السفير فايسبورد خلفا للسفيرة الإسرائيلية السابقة في عمان عينات شلاين.