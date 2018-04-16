ضبط متهم سرق 4 هواتف محمولة من مستقلى القطارات بالمنيا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا والقوة المرافقة من ضبط "خ ع م"، 44 سنة، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا وبتفتيشه وقائيا عُثر بحوزته على 4 هاتف محمول.



بمواجهة المتهم اعترف بسرقته تلك الهواتف من مستقلي القطارات بالمحطة "جارى الاستدلال على مالكيها".



بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح مركز شرطة بنى مزار "تبديد" غيابي بالحبس لمدة شهر.



بالعرض على اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وجارٍ إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.