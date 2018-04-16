ضبط متهم بحيازة 156 قرص ترامادول داخل محطة قطار المنيا

تمكن ضباط فرع مباحث البريد بشمال الصعيد بالمنيا والقوة المرافقة، من ضبط "م م خ"، 35 سنة، عقب الاشتباه به أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على 156 قرص من عقار الترامادول المدرج بجدول المواد المخدرة.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.



بالكشف عنه جنائيا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين منهما قضية جنح قسم شرطة المنيا "تبديد" غيابى بالحبس لمدة سنتين.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وجارٍ إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.