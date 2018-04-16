مسيرات ووقفات تضامنية فى يوم الأسير الفلسطيني غدًا

يصادف غدا الثلاثاء، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم 17 إبريل عام 1974.



ويحيي أبناء الشعب الفلسطينى هذه المناسبة سنويا بوسائل وأشكال متعددة، وينظمون المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.



ويرتبط هذا التاريخ باليوم الذي انطلقت فيه ثورة 1936 وإعلان الإضراب العام الذي استمر 6 أشهر احتجاجا على ممارسات الانتداب البريطاني للسماح بالهجرة اليهودية الى فلسطين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والقيام بتسليح العصابات الصهيونية.



ويعد يوم الأسير مناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.