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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:32 ص

العثور على حقيبة حشيش داخل قطار «أسوان - القاهرة»

حشيش
حشيش
عمرو المزيدي
dostor.org/2130386

عثرت قوات الشرطة على حقيبة هاندباج بداخلها 15 قطعة حشيش، تركها مالكها داخل قطار أسوان - القاهرة.

وفي أثناء مرور ضابط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا داخل العربة الأولى من تشكيل القطار رقم 90 القاهرة أسوان حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا عثر على حقيبة "هاندباج" أعلى أحد المقاعد، وبفحصها تبيّن أن بداخلها 15 قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر، وزنت جميعها نحو 150 جرامًا، وبإجراء التحريات اللازمة لم يستدل على مالكها.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد قنا وجارٍ إرساله بالمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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