أمن القاهرة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بميدان العتبة
تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملتها المكبرة تحت أشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بميدان العتبة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع.
يشارك فى الحملة إدارة شرطة المرافق تحت قيادة اللواء حسام ابو النصر مدير شرطة المرافق، والعقيد شريف فيصل رئيس مباحث شرطة المرافق، والإدارة العامة لمرور القاهرة تحت قيادة اللواء علاء متولى مدير المرور، والإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، وقوات أمن القاهرة، وقسم شرطة الموسكي.