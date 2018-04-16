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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:31 ص

تواصل فعاليات مؤتمر الغذاء والدواء بشرم الشيخ لليوم الثاني

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان،
جنوب سيناء ـ زياد القلشى
dostor.org/2130384

تتواصل اليوم الاثنين، لليوم الثاني، فعاليات أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية "المستقبل يبدأ الآن"، بمدينة شرم الشيخ.

وينظم المؤتمر وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة 700 خبير ومشارك من 17 دولة عربية و13 دولة أجنبية.

وافتتح المؤتمر أمس الأحد، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بكلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر تم عقد نسخته الثالثة في ذات المكان والتوقيت الذي عقد فيه خلال دورتيه الأولى والثانية، ليصبح معلمًا رئيسيًا وسمة مميزة تحرص الجهات المنظمة على الإعداد والترتيب الجيد لعقده وتطوير منهجية إخراجه، والعمل على متابعة تنفيذ توصياته ليكون التميز والمصداقية أهم ملامحه وسماته.

تواصل فعاليات مؤتمر الغذاء والدواء بشرم الشيخ لليوم الثاني
تواصل فعاليات مؤتمر الغذاء والدواء بشرم الشيخ لليوم الثاني
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