الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيًّا فى القدس والضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 22 شابا فلسطينيا.



وقالت مصادر فلسطينية، إن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال لمنازل المواطنين في عدد من المدن ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشبان.



ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة جنين 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم، وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان منهم شابان من المدينة وشاب في بلدة عزون شرق المحافظة، كما جرى اقتحام مدينة طولكرم وتمركزت دوريات الاحتلال قرب مفرق الشاهد.



وأصيب 3 شبان، في نابلس، خلال مواجهات اندلعت وسط المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء في المدينة ومخيم بلاطة، وتم اعتقال 3 شبان، منهم شاب من المدينة، وشاب من بلدة عوريف جنوب نابلس، وآخر من مخيم بلاطة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال مدينة رام الله، وداهمت عددا من المنازل، فيما اعتقل 8 شبان من مخيم الجلزون، وشاب من سلواد بضواحي رام الله.



واعتقل الاحتلال من بيت لحم شابا من مخيم الدهيشة، وشابا من الخليل.



أما في القدس، اعتقل شاب من منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واقتحام حي رأس خميس ومداهمة أحد المنازل.



في سياق آخر، وصل الصحفي أحمد أبوحسين، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله قادما من المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة، بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.



ويعاني أبو حسين من جروح خطيرة بسبب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث عشر من الشهر الجاري، خلال تغطيته مسيرة العودة السلمية التي خرجت شرق القطاع.