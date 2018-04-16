القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:18 ص

ننشر الملفات المطروحة على أجندة مناقشات البرلمان اليوم

\الدكتور علي عبد
\الدكتور علي عبد العال
محمد جعفر
dostor.org/2130376

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسة اليوم الاثنين، تقريرين للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشروعين قانونين لإحالتهما إلى اللجنة النوعية المختصة.

يأتي مشروع القانون الأول من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

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