ننشر الملفات المطروحة على أجندة مناقشات البرلمان اليوم

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسة اليوم الاثنين، تقريرين للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشروعين قانونين لإحالتهما إلى اللجنة النوعية المختصة.



يأتي مشروع القانون الأول من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929.



كما يناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.