ريابكوف: موسكو لن تماطل في اعتماد قانون الرد على العقوبات الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن بلاده لن تماطل في مسألة اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوضع يملي اعتماده بشكل عاجل.



وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية، اليوم: "أعتقد أن جدول النظر في مشروع القانون المهم هذا سينظم بشكل لا يسمح بالمماطلة، الوضع يملي بنفسه الحاجة إلى الجهود النشطة".



وأضاف أنه لا يمكن تحديد ما سيحدث ومتى، لكن من وجهة نظر سياسية، وبالحديث من موقف وزارة الخارجية، يجب أن يتم تنفيذ ذلك بديناميكية.