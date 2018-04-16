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الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:55 ص

«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة اليوم.. والقاهرة 33 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2130343

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33
وسط الدلتا 18 32
الإسكندرية 17 31
بلطيم 16 30
مطروح 17 31
السلوم 20 30
سيوة 21 39
بورسعيد 18 26
دمياط 18 26
العريش 12 28
رفح 11 27
الإسماعيلية 16 32
السويس 17 33
رأس سدر 18 33
نخل 10 30
نويبع 20 30
طابا 16 30
كاترين 09 29
الطور 21 28
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 22 32
مرسى علم 23 32
الفيوم 18 34
بنى سويف 18 34
المنيا 18 35
أسيوط 21 35
سوهاج 20 36
قنا 21 36
الأقصر 21 36
أسوان 23 37
أبوسمبل 22 36
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 21 34
أبورماد 22 33
رأس حدربة 21 32
حلايب 24 30

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