دراسة: كبار السن الأكثر رغبة فى تغيير العالم وإيجاد هدف لحياتهم

يُعرف عن كبار السن ممن لديهم قدرة صحية على العمل طموحاتهم المحدودة وأفكارهم النمطية التي لا تتجدد.



لكن هذا ما نفته دراسة جديدة نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي من منصة "Culture Amp".



وأكدت الدراسة أن الموظفين والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 إلى 64 يريدون تغيير العالم إلى الأفضل مقارنة بنظرائهم الأصغر سنا.



وطرحت منصة Culture Amp التي يستخدمها عدد من شركات التكنولوجيا البارزة، ليقدم العاملين من خلالها ملاحظاتهم وتعليقاتهم عن أصحاب وبيئة العمل.



استبيان لجمع ردودا من نحو 500 ألف موظف في 750 شركة، من المشاركين للإجابة عن أسئلة حول "عوامل الجذب" المهمة في ما يتعلق بالوظيفة.



وأشار الموظفون، من جميع الفئات العمرية، إلى أن الثقة في قيادة الشركة والقدرة على توفير تطوير شخصي شيء مهم. لكن وجد الاستطلاع، أن الرغبة في أن تسمح الوظيفة بإضافة تأثير إيجابي، لم تكون ضمن رغبات أي فئة عمرية أخرى بخلاف الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55-64 عاما.



ويقول المدير التنفيذي ديدييه ألزينجا لموقع "بيزنس إنسايدر": إنه يريد أن يرى ما إذا كان بإمكانه كشف زيف بعض الروايات السائدة حول الموظفين من جيل الألفية، وخاصة الفكرة القائلة بأن العمال والموظفين الأصغر سنا يريدون مزيدا من الاستقلالية ومزيدا من الأهداف مقارنة بالأكبر سنا"، ويضيف: "اتضح أنه ليس الشباب وحدهم من يريدون إحداث فارق في العالم، لكن كبار السن يريدون ذلك أيضًا".



ويرجح ألزينجا أن السبب يرجع إلى أن العمال الأكبر سنا يريدون التركيز على عمل له هدف ومعنى في حياتهم لمعرفتهم المسبقة بعدم إمكانيتهم في الحصول على مقابل مادي كبير نظير مجهوداتهم.