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الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية

النجمة الدنماركية
النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي
dostor.org/2130340

قالت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية عالميا بين رابطة محترفات التنس، إن النجم المصري محمد صلاح هو من أفضل اللاعبين بالعالم حاليا، ويستحق الكرة الذهبية، وفقا لموقع «سبورت 360» الرياضي.

وأضافت كارولين فوزنياكي: «أنا في غاية السعادة بتأهل فريقي المفضل ليفربول لنصف نهائي الأبطال منذ سنين، إنني معجبة بـ.محمد صلاح.. آمل أن آراه قريبا.

وأضافت: أتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به لأطول فترة ممكنة».

وكان ليفربول كان قد حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة بعد فوزه الكبير على مانشستر ستي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين (ذهاب و إياب.)

ويعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا.

النجمة كارولين فوزنياكى: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية
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