اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوى لإدارة منظومة الاتصالات

يعقد اتحاد جمعيات التنمية الإدارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس، اليوم الإثنين المؤتمر السنوي في قطاع الاتصالات تحت عنوان «إدارة منظومة الاتصالات المصرية»، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال نبيل البيشبيشي، أمين عام المؤتمر: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد معدلات نمو غير مسبوقة بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 12.5%، بالإضافة إلى مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما انعكس إيجابيًا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية على صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات التى بلغت وفقًا لمؤسسة الأبحاث IDC أكثر من 3.26 مليار دولار أمريكي.



وأشار إلى أن المؤتمر يتناول مجموعة من أهم القضايا والمحاور لهذا القطاع الذي يعد قاطرة للتنمية في الاقتصاد المصري، ومنها عرض لوضع منظومة الاتصالات المصرية الحالي ومستقبل القطاع، بالإضافة إلى وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ووضع مصر على خريطة العالم في صناعة الإلكترونيات.



وأضاف البيشبيشي: أن أهمية المؤتمر الذي تنظمه شركة (سترايك ميديا) تنعكس من الشركات الراعية للحدث مثل شركة iku الرائدة في مجال المحمول وأكاديمية 6 أكتوبر التعليمية.