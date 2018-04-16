القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:33 ص

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوى لإدارة منظومة الاتصالات

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي
طارق عتمان
dostor.org/2130338

يعقد اتحاد جمعيات التنمية الإدارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس، اليوم الإثنين المؤتمر السنوي في قطاع الاتصالات تحت عنوان «إدارة منظومة الاتصالات المصرية»، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال نبيل البيشبيشي، أمين عام المؤتمر: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد معدلات نمو غير مسبوقة بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 12.5%، بالإضافة إلى مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما انعكس إيجابيًا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية على صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات التى بلغت وفقًا لمؤسسة الأبحاث IDC أكثر من 3.26 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول مجموعة من أهم القضايا والمحاور لهذا القطاع الذي يعد قاطرة للتنمية في الاقتصاد المصري، ومنها عرض لوضع منظومة الاتصالات المصرية الحالي ومستقبل القطاع، بالإضافة إلى وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ووضع مصر على خريطة العالم في صناعة الإلكترونيات.

وأضاف البيشبيشي: أن أهمية المؤتمر الذي تنظمه شركة (سترايك ميديا) تنعكس من الشركات الراعية للحدث مثل شركة iku الرائدة في مجال المحمول وأكاديمية 6 أكتوبر التعليمية.

موضوعات متعلقة

«القاضي»: التحول إلى المجتمع الرقمي استراتيجية دولة

انعقاد المؤتمر الخامس لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مارس

«الاتصالات»: مصر مركز إقليمى لتطوير البرمجيات خلال 3 سنوات

وزير الاتصالات يتفقد أعمال معرض «وطن رقمي 5»

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 4 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 4 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

الآن

شاهد.. البرومو الرسمى لمسلسل «أيوب»

«تجاعيد وتقدم فى العمر».. قصة الدمية التى أرعبت مالكيها

اليوم.. «البرلمان» يناقش مقترحات النواب فى جلسته العامة

اليوم.. وزير الصحة يجتمع بمجلس إدارة شركة أكديما

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

ألبومات الصور

«لو هتزيني حديقة بيتك».. اختاري الديكور المناسب

«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الغربية يكرم رؤساء المدن خلال احتفالية يوم اليتيم

جامعة أسيوط تكرم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز علمية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

كشكول

أحمد جمال يشارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة عين شمس

"التعدد اللغوي والهوية في الجزائر" ندوة بألسن عين شمس

آداب عين شمس تنظم حفل تأبين للمؤرخ "عبد الخالق لاشين"

القاهرة تحصد ٧ مراكز ضمن الفائزين فى مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة

تصحيح كراسات إجابات ٤٥ ألف طالب بالثانوية في كنترول قنا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تحت شعار «الوطنية نحو دولة قوية » علاوي يعلن انطلاق الحملة الانتخابية

ديل ميل : السفن الروسية تقترب من ميناء طرطوس السوري

فرنسا تحث روسيا على الانضمام إلى جهود السلام بسوريا

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمى لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك