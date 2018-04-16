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الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:25 ص

سيناتور أمريكى عن ضرب سوريا: القول إن المهمة أنجزت مستحيل

سيناتور أمريكى عن
عبير سليم
dostor.org/2130336

اعتبر السيناتور الأمريكي، انجوس كينج، التصريح حول (انجاز المهمة) فيما يتعلق في سوريا (مستحيل) على حد تعبيره، وذلك في تعليق يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد الضربة التي وجهتها بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا ضد مواقع بالبرنامج الكيماوي في سوريا، حسب (CNN) بالعربي، اليوم الإثنين.

وقال "كينج" في مداخلة على CNN: إن كانت المهمة هي ردع استخدام الكيماوي (في سوريا) فإن القول إن المهمة أنجزت يعتبر أمرا مستحيلا، نحن نأمل بأن يتحقق ذلك، ولكننا وجهنا ضربة العام الماضي في السبيل ذاته وقيل حينها أنه كان أمرا ناجحا إلا أن استخدام الأسلحة الكيماوية استمر.

وتابع: في هذه النقطة أعتقد أن من المستحيل القول إن المهمة أنجزت، نعم هي ضربة أقوى من تلك التي وجهت العام الماضي وضربنا ثلاثة مواقع عوضا عن موقع واحد وعدد الصواريخ أكثر، إلا أننا لا يمكننا القول بنجاح ذلك إلى حين رؤية رد فعل النظام.

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