صحيفة أمريكية: «استهداف الدفاعات الروسية» أحد سيناريوهات العدوان على سوريا

أفادت صحيفة أمريكية بأنه كان هناك ثلاثة خيارات للضربة على سوريا، عرضت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضمن أحدها استهداف الدفاعات الجوية الروسية في دمشق.



وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن أول الخيارات الثلاثة، التي قدمها وزير الدفاع جيمس ماتيس لترامب، كان «الأكثر اعتدالا» وقضى بقصف مواقع سورية اعتقد البنتاجون بأنها ذات صلة بالأسلحة الكيميائية على حد زعمهم، في حين وسع السيناريو الثاني نطاق الاستهداف ليشكل مراكز قيادة ومراكز أبحاث عسكرية أيضا.



أما السيناريو الثالث، الذي تضمن ضرب الدفاعات الجوية الروسية، فكان هدفه تحطيم القدرة الدفاعية السورية بشكل كامل، لكن دون المساس بالمنشآت الحكومية.