القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
عالم
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:27 ص

الجيش الليبى: نسقنا مع مصر فى عملية درنة العسكرية

العقيد أحمد المسماري
العقيد أحمد المسماري
عبير سليم
dostor.org/2130334

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القوات الليبية مستنفرة قرب درنة والآن بدأت الإعداد لشن هجوم شامل على المدينة لاستعادتها من الجماعات المتطرفة.

وأوضح «المسماري»، بحسب ما ذكرت «العربية»، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي تنسيق مع جهات خارجية حول العملية العسكرية في درنة باستثناء، التنسيق مع الجانب المصري من أجل إغلاق الحدود ومنع هروب المتطرفين إلى الأراضي المصرية، أو دخول أي إمداد إلى مدينة درنة.

هذا وينتظر أن تبدأ العملية العسكرية المرتقبة في درنة شرق ليبيا؛ لتحريرها من قبضة الإرهاب في أي لحظة، بعد أن أعطى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد الرزاق الناطوري، أوامره بانطلاقها ليل أمس الأول السبت.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ يوم

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ اسبوع

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ أقل من شهر

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ أقل من شهر

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ أقل من شهر

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

الآن

شاهد.. البرومو الرسمى لمسلسل «أيوب»

«تجاعيد وتقدم فى العمر».. قصة الدمية التى أرعبت مالكيها

اليوم.. «البرلمان» يناقش مقترحات النواب فى جلسته العامة

اليوم.. وزير الصحة يجتمع بمجلس إدارة شركة أكديما

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

ألبومات الصور

«لو هتزيني حديقة بيتك».. اختاري الديكور المناسب

«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الغربية يكرم رؤساء المدن خلال احتفالية يوم اليتيم

جامعة أسيوط تكرم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز علمية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

كشكول

أحمد جمال يشارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة عين شمس

"التعدد اللغوي والهوية في الجزائر" ندوة بألسن عين شمس

آداب عين شمس تنظم حفل تأبين للمؤرخ "عبد الخالق لاشين"

القاهرة تحصد ٧ مراكز ضمن الفائزين فى مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة

تصحيح كراسات إجابات ٤٥ ألف طالب بالثانوية في كنترول قنا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تحت شعار «الوطنية نحو دولة قوية » علاوي يعلن انطلاق الحملة الانتخابية

ديل ميل : السفن الروسية تقترب من ميناء طرطوس السوري

فرنسا تحث روسيا على الانضمام إلى جهود السلام بسوريا

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمى لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك