الجيش الليبى: نسقنا مع مصر فى عملية درنة العسكرية

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القوات الليبية مستنفرة قرب درنة والآن بدأت الإعداد لشن هجوم شامل على المدينة لاستعادتها من الجماعات المتطرفة.



وأوضح «المسماري»، بحسب ما ذكرت «العربية»، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي تنسيق مع جهات خارجية حول العملية العسكرية في درنة باستثناء، التنسيق مع الجانب المصري من أجل إغلاق الحدود ومنع هروب المتطرفين إلى الأراضي المصرية، أو دخول أي إمداد إلى مدينة درنة.



هذا وينتظر أن تبدأ العملية العسكرية المرتقبة في درنة شرق ليبيا؛ لتحريرها من قبضة الإرهاب في أي لحظة، بعد أن أعطى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد الرزاق الناطوري، أوامره بانطلاقها ليل أمس الأول السبت.