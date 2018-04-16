جيمس كومى: ترامب «غير مؤهل أخلاقيًا» لمنصب رئيس الولايات المتحدة

صرح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، بأنه يعتبر دونالد ترامب «غير مناسب أخلاقيا» لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الإثنين.



وقال كومي في مقابلة مع محطة «ABC» التلفزيونية إن الشخص الذي يرى التكافؤ الأخلاقي في شارلوتسفيل، والذي يتحدث عن النساء ويعاملهن مثل قطع اللحم، والذي يكذب باستمرار في الأمور الكبيرة والصغيرة، ويصر على أن الشعب الأمريكي يصدق ذلك، هذا شخص لا يصلح أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك على أسس أخلاقية.



وتابع كومي أن الصدق وسيادة القانون والنزاهة كانت أشياء مهمة قبل أي معارك متعلقه بالسياسات.



وأضاف أنه لا يأمل في عزل ترامب ويعتقد أن الناخبين الأمريكيين ملزمون بـ«الذهاب إلى مراكز الاقتراع والتعبير عن قيمهم».