هبوط بورصة الصين على خلفية الوضع حول سوريا

افتتحت التداولات في بورصة هونج كونج، اليوم الإثنين، بانخفاض المؤشر الرئيسي على خلفية تدهور الوضع حول سوريا بعد غارات الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا، وفقا لبيانات التبادلات.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونج للأوراق المالية "هانج سنج" بعد افتتاح التداول في الساعة 9.39 (4.39 بتوقيت موسكو) بنسبة 0.43 بالمئة — إلى 30676.28 نقطة.



وكذلك افتتحت التداولات في بورصات الصين الرئيسية، على هبوط في المؤشرات الرئيسية على خلفية تدهور الوضع حول سوريا.



وانخفض المؤشر الرئيسي لمؤشر بورصة شنجهاي كومبوسيت إندكس، في الساعة 9.44 (4.44 بتوقيت موسكو) بنسبة 0.32 بالمئة إلى 3149.06 نقطة، وانخفض مؤشر شنتشن كومبوسيت إلى 0.3 بالمائة حيث وصل إلى 1828.91 نقطة.



وأصبح اليوم الإثنين، هو أول يوم تداول بعد غارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر أول أمس السبت.