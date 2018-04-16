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الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:07 ص

تحالف دعم الشرعية باليمن ينفذ خطة إنسانية عاجلة

تحالف دعم الشرعية
عبير سليم
dostor.org/2130331

استحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن «مركز إسناد»؛ لينفذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن عن طريق تقديم الدعم المالي وتحسين المشاريع التنموية والاقتصادية، فضلا عن توفير الممرات الآمنة بالتوازي مع منافذ جديدة.

وحسبما ذكرته «العربية»، اليوم الإثنين، تهدف الخطة الإنسانية إلى تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقيق تحسن ملموس في مختلف جوانب الحياة في اليمن، إضافة إلى مراعاة التهديد الخطير الذي تشكله ميليشيات الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في السعودية، ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية.

وتشمل العملية تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية إلى العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة، كما تهدف الخطة إلى دعم البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد.

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