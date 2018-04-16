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الثقافة
الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:46 ص

الأربعاء.. متحف قصر المنيل يحتفى بـ«القهوة» وتاريخها

يوم التراث العالمي
يوم التراث العالمي
نضال ممدوح
dostor.org/2130327

احتفالا بيوم التراث العالمي٬ يقيم متحف قصر المنيل٬ لقاء بعنوان «تراث القهوة العربية» وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ أبريل الجاري٬ على أن تبدأ الاحتفالية في تمام الحادية عشر صباحا.

تتضمن الاحتفالية حكايات عن القهوة وبدايات ظهورها٬ وانتشارها٬ وأنواعها، وأيضا طرق تصنيعها وإعدادها.

يشار إلى أن اليمن هي أول دولة عربية عرفت القهوة٬ ومنها انتقلت إلى أنحاء الجزيرة العربية.

من المؤكّد أنّ البن كان ينبت بريًا في الحَبشة واليمن، وكان اليمنيّون أوّل من عمل على تحميص بذور البن وسحقها، وسُجِّل في القرن الرّابع عشر في اليمن أوّل استعمالٍ غير طبّي للبُن، وبدأت زراعته على نطاقٍ واسعٍ منذ ذلك الوقت.

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