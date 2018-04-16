باحثون مصريون يطورون عقار للسكرى يتغلب على الآثار الجانبية للكيميائى

توصل فريق بحثي من جامعتي القاهرة وزويل المصريتين بتطوير عقار «الميتفورمين» المستخدم لخفض سكر الدم، بغرض توظيفه في الحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لدى مرضى سرطان القولون.



ووفقًا لموقع «scientificamerican» العلمي، فقد أكد الباحثون، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على دراسة خصائص علاجية جديدة لدواء متداول بالفعل، بهدف اكتشاف إمكانية الاستفادة منه في علاج أمراض أخرى، ما يضيف لجدوى هذا الدواء ويوفر كثيرًا من الجهد والوقت والمال.



ولا يزال العلاج الكيميائي، حتى الآن، الوسيلة الأشهر للتعامل مع الأورام السرطانية، رغم آثاره الجانبية، وأبرزها الشعور بالألم والهزال وسقوط الشعر وفقدان الشهية، ما دفع فريقًا بحثيًّا مشتركًا من جامعتي القاهرة وزويل المصريتين إلى المشاركة في استراتيجية عالمية تهدف إلى توفير بدائل له.



واعتمد الباحثون، على دراسات سابقة أظهرت أن عقار «الميتفورمين»، المستخدم لخفض سكر الدم، يمكن توظيفه في علاج سرطانات القولون والبروستاتا والثدي، ولكن كانت المشكلة أنه لا يحقق درجة التأثير نفسها التي يُحدِثها العلاج الكيميائي.



وظهر عقار «الميتفورمين»، لأول مرة عام 1920، وتم توصيفه كدواء فعال في خفض سكر الدم، إذ يعمل على خفض جزيئات الدهون في الكبد، الأمر الذي يسمح للإنسولين بالعمل بشكل أفضل.



ويستخدم «الميتفورمين»، لعلاج مرضى داء السكري من النوع الثاني الذين ما زالت لديهم خلايا فعالة تفرز الإنسولين في البنكرياس.