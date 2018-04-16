حظك اليوم.. برج الجوزاء: خصص بعض وقتك للعائلة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:-
مهنيًا: القمر الجديد في برج الحمل يتحدّث عن نجاح كبير تحققه وترقية تنالها نتيجة تفوّقك في العمل، وهذا ما يزعج بعض الزملاء لكنّه يفرح بعضهم الآخر.
عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جدًا.
صحيًا: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئًا، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.