دراسة: السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد أكثر سمية

توصل عدد من الباحثين إلى تقنية جديدة وسريعة لتحديد مستوى السُّمِّية في أكثر من 7700 نوع من نكهات السوائل المتاحة للمستهلكين للسجائر الإلكترونية.



ووفقًا لموقع «scientificamerican»، أجرى عدد من الباحثين دراسة، حول مدي خطورة السوائلل الموجودة بالسجائر الإلكترونية.



ومن المعروف أن السجائر الإلكترونية يصدر عنها بخار يشبه السحابة نتيجة تسخين ما يسمى بالسوائل الإلكترونية، وهي سائل لزج يحتوي على مادتي «بروبلين جليكول» و«جلسرين نباتي»، ونكهات مختلفة وإضافات كيميائية أخرى.



وكشفت نتائج الدراسة، عن أن بعض مكونات السوائل أخطر من النيكوتين وحده ومن مكوناته، فهاتان المادتان لا ضرر منهما إذا تم تناولهما عن طريق الفم، ولكن استنشاقهما من خلال السجائر الإلكترونية خطر على الصحة.



كما أكد الباحثون، أن البخار الناتج يؤثر بشكل كبير علي الرئتين، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الرئة.