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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:55 ص

علماء: ممارسة الرياضة علامة على قوة عقلك

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
إسلام جمال
dostor.org/2130308

كشف باحثون من معهد كارولينسكا في السويد الحصول على السيطرة على أساس الجزيئي للقول: «العقل السليم، هيئة سليمة»، ويبدو أن المفتاح هو كيفية خفض العضلات مستويات علامات الإجهاد في الدم.

وأظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة ليس فقط يعزز على حرق الدهون، ولكن أيضا يفيد العقل.

حتى قبل أن يفهم العلم السبب، كان تنفيذ النشاط البدني مفيدا بالفعل في تقليل أعراض الاكتئاب بالنسبة لبعض الناس.

وفي عام 2014، لأول مرة، وصفت مجموعة من الباحثين من معهد كارولينسكا بالضبط كيف ممارسة تفيد الدماغ.

وأظهر الفريق السويدي أنه عندما يتم وضع العضلات للعمل أثناء ممارسة الرياضة، أنها أنتجت انزيم التي كسرت كينورينين - وهو مركب موجود على مستويات أعلى في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، والاضطرابات النفسية الأخرى.

وأوضح العلماء، أن هناك إنزيم تنتجها العضلات يحول كينورينين في حمض الكينورينيك، والتي لا يمكن عبور حاجز الدم في الدماغ، وبهذه الطريقة، يتم حماية الدماغ من بعض التغييرات التي يسببها الإجهاد.

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