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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:44 ص

اليوم.. الحكم فى طعن الحكومة على حكم السماح لـ«حفيد مبارك» بالسفر

اليوم.. الحكم فى
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تصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك من السفر.

واختصم الطعن رقم "١٢٥٠٧ لسنة ٦١ قضائية عليا"، علاء محمد حسني مبارك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر ٢٠١٤، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر.

وكان نجلا الرئيس المخلوع طعنا على قرار منع ابنيهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان رقمي ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

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