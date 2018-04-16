مجموعة النيل العربية تصدر «لماذا.. وكيف نأكل؟»

صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية كتاب بعنوان «لماذا.. ماذا.. كيف نأكل؟»، للكاتب الدكتور سعد حلابو.



ويدور الكتاب حول كيفية اختيار الطعام الصحي المناسب.



وجاء في مقدمة الكتاب: «حتى أواخر القرن التاسع عشر، كان حل مشكلة التغذية يكمن في تزويد كل فرد بكمية كافية من المغذيات، وكان الخوف كله ينحصر في أن تصبح كمية الغذاء المتاحة أو المتوفرة غير كافية لإطعام ملايين الأفواه الجائعة، إلا أن الأخطار الصحية التي ظهرت في مختلف أرجاء العالم أصبحت لا تنحصر فقط في مشكلة الغذاء غير الكافي بقدر٬ ما أصبحت تكمن فى التغذية غير الصحية السليمة، وقد ساعدت العلوم الغذائية الحديثة في تحديد مواصفات الوجبة الغذائية الصحية التي تحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للإنسان مع مراعاة ضرورة زيادة أو نقص عنصر أو أكثر تبعًا لنوع وحالة المرض، ويعتبر هذا العمل دليل إرشادي مبسط للقارئ يشتمل على المعلومات المتعلقة بالتغذية السليمة».