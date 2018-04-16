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الثقافة
الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:33 ص

اليوم.. «الانتخابات الرئاسية ما لها وما عليها» بالأعلى للثقافة

اليوم.. «الانتخابات
نضال ممدوح
dostor.org/2130303

يقيم المجلس الأعلي للثقافة، فى تمام الثانية عشر من ظهر، اليوم الإثنين٬ ندوة بعنوان «الإعلام والثقافة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 مالها وماعليها.. رؤية نقدية»٬ وذلك بقاعة المجلس بمقره فى ساحة دار الأوبرا.

وتدير الندوة الدكتورة حنان يوسف ـ مقررة اللجنة، ويتحدث فيها الدكتور حسن مكاوى ـ رئيس لجنة الرصد الإعلامى بالهيئة الوطنية للإعلام، الإذاعى عمر بطيشة ـ رئيس الإذاعة الأسبق وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، هانى لبيب ـ مستشار الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى وعضو لجنة الإعلام بالمجلس.

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