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سياسي
الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:28 ص

«المصرى الديمقراطى» تعترض على مشروع الموازنة الجديدة

«المصرى الديمقراطى»
سعيدة عامر
dostor.org/2130299

قال خالد عبد العزيز، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع الموازنة العامة للدولة سيؤدى فى حال تنفيذه إلى مزيد من إرهاق المواطنين بزيادة الأعباء الضريبية وتقليل حجم الدعم وعدد المستفيدين منه.

وشدد عبد العزيز في تصرحات خاصة لـ«الدستور»، على أهمية النظر للفئات الفقيرة وزيادة برامج الحماية التى تستهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن مشاريع الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة وغيرها ليست كافية في ظل أنها لا تغطي كل الفئات المستحقة للدعم.

ودعا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى زيادة نسب التعليم والصحة بالموازنة بما يتماشى مع الرغبة فى تحقيق تعليم أفضل ورعاية صحية آدمية في ظل الحالة المتردية التى وصل إليها التعليم والصحة.

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