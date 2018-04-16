اليوم.. محاكمة 21 متهمًا بقضية «اللجان النوعية للإخوان»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

